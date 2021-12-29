Россияне признались в желании сидеть дома на Новый год

Около 65 процентов россиян не планируют куда-либо уезжать на новогодние праздники. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса «Авито.Услуги».

Только 10 процентов участников опроса собираются отправиться в путешествие по стране, и всего лишь два процента поедут на Новый год за границу — этот вариант ответа стал самым популярным среди респондентов в возрасте до 24 лет.

Так, большинство россиян (около 70 процентов) собирается отметить Новый год дома в кругу семьи. При этом отмечалось, что средний возраст опрошенных старше 45 лет. Респонденты в возрасте от 18 до 25 лет признались, что будут встречать праздник вне домашней обстановки: 19 процентов рассматривают вариант собраться у друзей или знакомых, 5 процентов захотели посидеть в кафе или ресторане, 3 процента отправятся на каток или в парк.

Ранее в декабре исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала оптимальную стоимость туров на российские и заграничные курорты на Новый год. Так, средние цены на отдых в зимние праздники варьируются в пределах 120-150 тысяч рублей на человека — в стоимость входят размещение в отеле категории четыре или пять звезд, авиабилеты и минимальная новогодняя программа.

