В Татарстане в 2022 году пройдет слет институций современного искусства

В столице Татарстана летом 2022 года пройдет III Слет институций современного искусства. Как уточняет ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу помощника Президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой, в организованном музеем современного искусства «Гараж» мероприятии примут участие сотрудники учреждений культуры из России и стран ближнего зарубежья.

Отмечается, что провести мероприятие хотели еще восемь городов. Победу Казани объяснили логистической доступностью, наличием развитой инфраструктуры и большим количеством культурных институций, которые могут стать площадками проведения мероприятий слета.

Комментируя принятое решение о проведении слета в Казани, Наталия Фишман-Бекмамбетова заверила, что власти республики будут рады ознакомить коллег из других регионов со своими экспертами и командами, которые поделятся своим опытом и расскажут о художественной жизни республики.

Рассказывая о предстоящем мероприятии, директор музея «Гараж» Антон Белов уточнил, что идея слета заключается в том, чтобы «познакомить представителей профессионального сообщества из разных регионов друг с другом, наладить взаимодействие между локальными учреждениями культуры и включить в повестку местных органов власти современное искусство».

Агентство «Татар-информ» указывает, что при проведении слетов институций современного искусства организаторы руководствуются несколькими принципами: мероприятие всегда организуется за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, при этом партнерами всегда становятся локальные культурные институции и органы власти. Что касается программы мероприятий, они всегда составляются с учетом запросов сотрудников культурных институций.

Первый слет провели в онлайн-формате в 2020 году. Второй прошел в Самаре в 2021 году.

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