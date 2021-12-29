Названы города с самым дорогим жильем на Новый год

Самые высокие ставки посуточной аренды жилья на новогодние праздники оказались в Москве. Об этом говорится в обзоре сервиса бронирования «Суточно.ру», сообщает РБК.

При составлении рейтинга не учитывались морские и горнолыжные курорты. Эксперты также назвали еще два города с самой дорогой арендой жилья. Помимо Москвы, наиболее дорого съем недвижимости на период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го года обойдется в Казани и Нижнем Новгороде.

Средняя стоимость аренды в столице на каникулах — 5,04 тысячи рублей за сутки. Это на 18 процентов дороже, чем в тот же период годом ранее. Посуточная аренда квартиры в Казани обойдется в 4,48 тысячи рублей — стоимость выросла на 6 процентов за год. В замыкающем тройку лидеров Нижнем Новгороде жилье можно снять в среднем за 4,22 тысячи за сутки, что на 11 процентов дороже, чем в прошлом году.

Также в пятерку городов с самой дорогой арендой на Новый год вошли Ярославль, где на сутки жилье можно снять за 3,99 тысячи рублей, и Санкт-Петербург с арендной ставкой 3,9 тысячи рублей. Наиболее бюджетными вариантами для новогодних поездок оказались Екатеринбург и Краснодар. Здесь квартиру можно снять за 3,08 и 3,14 тысячи рублей соответственно.

При этом в сервисе отметили, что спрос на новогоднюю аренду в Москве существенно вырос — он на 86 процентов выше, чем год назад. В Казани спрос увеличился на 30 процентов, а популярность Нижнего Новгорода значительно повысилась. «В декабре наблюдается ажиотажный спрос на Нижний Новгород, ставший в этом году новогодней столицей России», — рассказал основатель и генеральный директор «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

Ранее в декабре сообщалось, что спрос на аренду домов в Подмосковье превысил предложение. Россияне начали интересоваться арендой недвижимости на новогодние праздники на 15 процентов чаще по сравнению с тем же периодом прошлого года, из-за чего уже в начале декабря в Подмосковье почти не осталось доступных для аренды домов и коттеджей на Новый год.

