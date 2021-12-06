Россиянам не хватило домов для празднования Нового года

«РИА Новости»: в Подмосковье почти не осталось доступных для аренды домов на Новый год

В Подмосковье почти не осталось доступных для аренды домов и коттеджей на Новый год. Об этом РИА Новости рассказали участники рынка.

По сравнению с 2020 годом спрос на недвижимость в период новогодних праздников вырос на 15 процентов. Россияне не готовы к путешествию за границу из-за пандемии и нового штамма коронавируса, так как невозможно спрогнозировать, как сложится поездка. Начальник отдела загородной недвижимости «Инком-недвижимость» Татьяна Максимова объяснила, что из-за внешних обстоятельств граждане предпочитают праздновать Новый год в России.

Из-за дисбаланса спроса и предложения домов для аренды начинает не хватать. «Уже к середине декабря в Подмосковье не останется вариантов по соотношению "цена-качество"», — заявила Максимова. То же мнение высказала и директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-tet Юлия Дымова. По ее оценкам, сейчас в регионе доступны лишь единицы жилья для аренды, поэтому большим компаниям приходится либо записываться в «листы ожидания» и надеяться, что дом освободится в последний момент, либо искать варианты в других областях, смежных с Подмосковьем.

Высокий спрос и нехватка предложения спровоцировали рост цен. Руководитель краткосрочной аренды «Авито Недвижимость» Артем Кромочкин рассказал, что в среднем аренда дома или коттеджа стоила на 16 процентов дороже, чем в 2020 году. Максимова также предположила, что собственники недвижимости поднимут арендную ставку еще на 15-20 процентов.

Ранее в декабре эксперты «ИНКОМ-Недвижимости» назвали наиболее бюджетные варианты новогодней аренды домов в Подмосковье. Самое доступное, по оценкам аналитиков, жилье обойдется в 40,5 тысячи рублей за трое суток. Также эксперты рассказали, какие правила необходимо соблюдать при съеме жилья.