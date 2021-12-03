Названы цены на новогоднюю аренду домов в Подмосковье

Эксперты «ИНКОМ-Недвижимости» назвали наиболее бюджетные варианты новогодней аренды домов в Подмосковье. Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Наиболее доступным вариантом оказался деревянный дом-баня в деревне Алешино в 42 километрах от МКАД. Аренда дома на трое суток с 31 декабря по 3 января обойдется в 40 500 рублей. Дом занимает площадь 72 квадратных метра, в нем одна спальня, ванная комната с душем, баня, гостиная и кухня, есть также патио и терраса. Гости могут воспользоваться Wi-Fi, парковкой и принадлежностями для барбекю.

Второе место в рейтинге занял дом в Луховицах в 112 километрах от МКАД. Вариант площадью 55 квадратных метров с двумя спальнями, ванной комнатой и кухней обойдется в 43 200 рублей за месяц. В распоряжении гостей находятся все необходимая мебель и бытовая техника, а на участке тоже есть терраса и сад.

Замыкает топ-3 деревянный коттедж площадью 83 квадратных метра в деревне Алексеевка в 46 километрах от МКАД. Дом состоит из двух спален, кухни, гостиной и сауны, имеется парковка. Стоимость аренды составляет 52 тысячи рублей за трое суток.

Также эксперты «ИНКОМ-Недвижимости» дали советы по аренде домов на праздники. Они отметили, что необходимо прежде всего проверить паспорт собственника и оригиналы документов. Эксперты рассказали, какая информация должна быть в договоре аренды и что необходимо сделать перед заездом.

