Россиянам дали советы по аренде дома для празднования Нового года

«ИНКОМ-Недвижимость»: при аренде дома на Новый год необходимо проверить паспорт хозяина

При аренде дома для празднования Нового года необходимо проверить паспорт собственника жилья и оригиналы документов, которые подтверждали бы право собственности. Советы россиянам дали эксперты «ИНКОМ-Недвижимость», материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

В договоре аренды коттеджа должны быть указаны паспортные данные сторон, информация о том, на каком основании хозяин владеет объектом, даты периода аренды жилья и стоимость. Перед заездом арендаторам рекомендуют осмотреть жилье, проверить работу отопления, сантехники и канализации.

«Включите во всех помещениях свет, а также попросите владельца дома предоставить справку об отсутствии задолженности по коммунальным платежам, чтобы не остаться в новогоднюю ночь без электричества и водоснабжения. Также проверьте работу всей электротехники и интернета», — посоветовали эксперты.

Арендаторам также не следует поспешно выезжать из дома после праздника, им стоит проверить соблюдение всех требований договора сторон. В противном случае владелец жилья может потребовать выплатить штраф.

Ранее в агентстве «МИЭЛЬ» раскрыли, что большинство запросов на новогоднюю аренду загородной недвижимости поступают от компаний в 10-20 человек. Арендаторы ищут дома со всеми удобствами, несколькими спальнями, просторной общей зоной, с баней или сауной.