Раскрыты требования москвичей к домам для празднования Нового года

«МИЭЛЬ»: москвичи ищут на Новый год коттеджи с саунами на 10-20 человек

В Москве большинство запросов на новогоднюю аренду загородной недвижимости поступают от компаний в 10-20 человек. Они ищут дома со всеми удобствами, несколькими спальнями, просторной общей зоной, с баней или сауной, говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ», предоставленных «Ленте.ру».

Риелторы раскрыли требования москвичей к коттеджам для празднования Нового года. По их данным, самый распространенный срок аренды — с 31 декабря по 2 или 3 января. При этом стоимость аренды на три или четыре праздничных дня зачастую превышает месячную ставку для того же дома в обычный период. «Таким образом арендодатели стараются компенсировать потенциальный ущерб, который может быть причинен дому в новогодние праздники», — поясняют специалисты.

В Подмосковье хороший выбор коттеджей, где могут разместиться семьи и друзья, указывают они. Так, двухэтажный дом с русской баней общей площадью 130 квадратных метров в 65 километрах от МКАД по Симферопольскому шоссе на срок с 30 декабря по 3 января предлагается за 100 тысяч рублей. В обычное время его арендная стоимость — 70 тысяч рублей в месяц.

Двухэтажный коттедж площадью 380 «квадратов» в 23 километрах от МКАД по Киевскому шоссе сдается за 200 тысяч рублей на период с 29 декабря по 3 января для шести человек. Стоимость этого коттеджа на долгий срок — 160 тысяч рублей в месяц.

В 30 километрах от МКАД по Горьковскому шоссе можно арендовать 210-метровый двухэтажный особняк с 31 декабря по 2 января за 120 тысяч рублей. Собственники готовы принять не более восьми гостей. В обычное время стоимость этого варианта — 110 тысяч рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что спрос на аренду загородной недвижимости в России за год вырос на 19 процентов. В ноябре по сравнению с октябрьскими показателями спрос на съемное жилье за пределами городов увеличился на 39 процентов. В годовом выражении больше всего популярность «загородки» выросла в Дагестане — в 2,2 раза.