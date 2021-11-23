Россияне бросились снимать жилье за пределами городов

«Авито»: спрос на аренду загородных домов в России за год вырос на 19 процентов

Спрос на аренду загородной недвижимости в России за год вырос на 19 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса «Авито Недвижимость».

В ноябре по сравнению с октябрьскими показателями спрос на съемное жилье за пределами городов увеличился на 39 процентов, подсчитали эксперты. В годовом выражении больше всего популярность «загородки» выросла в Дагестане — в 2,2 раза.

Чаще всего россияне арендуют дома в Подмосковье, Татарстане и Ленинградской области. Аналитики выяснили также, что в ноябре граждане бросились снимать квартиры посуточно — уровень спроса в этом сегменте увеличился на 11 процентов (к ноябрю 2020-го). Большинство рассматривают варианты в Москве и Московской области, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. Загородную недвижимость посуточно снимают для празднования Нового года, пояснили в «Авито».

По данным сервиса, средняя стоимость аренды загородного жилья в России в настоящее время составляет 5 тысяч рублей в сутки. Посуточная аренда квартиры обойдется в 1,64 тысячи рублей в сутки.

Ранее стало известно, что россияне массово захотели отпраздновать Новый год на родине вместо зарубежных стран. С октября наблюдается повышенный спрос на авиабилеты с вылетом в конце декабря — начале января. При этом большинство путешественников предпочитают провести зимние каникулы внутри страны — на заграничные направления приходится лишь 9 процентов всех бронирований.