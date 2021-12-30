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Физик из Екатеринбурга приехал в Омск ради спасения кота

В Омске житель Екатеринбурга спас кота из вентиляционной шахты

Физик из Екатеринбурга Евгений Зенков приехал в Омск ради спасения кота из вентиляционной шахты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Уточняется, что мужчина работает преподавателем в Уральском федеральном университете, а в свободное время в качестве волонтера помогает организации защиты животных «Зооспас». Там ему рассказали, что в Омске кот Оскар провел пять дней на дне шахты в девятиэтажном доме.

Евгений Зенков отправился в другой город и в пять утра вместе с командой забрался на чердак, а затем спустил камеру, чтобы следить за питомцем. На него пытались накинуть петли, но это удалось сделать лишь вечером. У Оскара обнаружили царапины и обезвоживание, но в настоящее время жизни и здоровью кота ничего не угрожает.

Летом в республике Алтай пожарные спасли кота, который шесть дней просидел на дереве. Помочь в спасении кота попросила жительница села Майма. Она рассказала, что собаки загнали ее питомца на тонкую высокую березу. Он сидел на самой верхушке дерева и отказывался спускаться. Местные жители пытались выманить его едой, но животное все равно не хотело слезать.

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Евгений Шульгин
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