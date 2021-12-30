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Стилист сравнила образы героинь популярных советских фильмов и выбрала лучший

Стилист Дембикова: наряды Брыльски и Гурченко остаются актуальными в 2021 году
Людмила Гурченко

Людмила Гурченко. Кадр: фильм «Карнавальная Ночь»

Российский стилист Лина Дембикова сравнила наряды героинь двух популярных советских фильмов и выбрала лучший. Своим мнением по этому поводу она поделилась с журналистами Life.

Специалистка оценила наряды актрис Барбары Брыльски и Людмилы Гурченко, которые снялись в картинах «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Карнавальная ночь». По ее словам, одежда двух знаменитостей, которую они надевали на съемках в 1975 и 1956 году, остается актуальной и в 2021-м.

Собеседница издания заявила, что повторила бы «инфантильный, милый, романтичный и одновременно яркий и броский» образ Гурченко. «Все-таки образ Барбары слишком сдержанный, слегка чопорный и не совсем похож на нарядный», — объяснила она.

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Дембикова также отметила, что золотое колье в виде двух веревочек героини «Иронии судьбы» является модным и в нынешнем сезоне. В заключение стилист порекомендовала читательницам издания надеть на празднование Нового года винтажные вещи и дополнить наряд современными украшениями.

Ранее стилист Ольга Ким назвала лучшие наряды для встречи Нового года. Она сообщила, что для новогодней ночи идеально подойдут предметы гардероба с пайетками. Помимо этого, женщина порекомендовала обратить внимание на платья на одно плечо. По ее словам, на данный момент в тренде также находятся вещи с перьями.

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Майя Пономаренко
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