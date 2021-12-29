Стилист назвал лучшие наряды для встречи Нового года

Изделия из полупрозрачных тканей, брюки палаццо и платья на одно плечо отлично подойдут для празднования Нового года. Стилист Ольга Ким в разговоре с «Лентой.ру» рассказала об актуальных женских нарядах для новогодней ночи.

По словам Ким, пайетки никуда не уходят — для празднования новогодней ночи изделия с подобной отделкой вполне подойдут. «Но очень рекомендую присмотреться не к юбкам или платьям в пайетках, а к брюкам, например, палаццо. Смотрятся они очень эффектно и стройнят. Если сочетать их с высоким каблуком, будет смотреться классно», — отметила стилист.

Для празднования новогодней ночи Ким порекомендовала обратить внимания на платья на одно плечо. Кроме этого специалист посоветовала присмотреться к изделиям со сборкой. «Это может быть платье или юбка. Сборка может быть на месте выреза, это будет интересным элементом», — считает Ким.

По ее словам, очень актуально будут смотреться перья. «Речь именно про отделку. Это может быть отделка по краю рукава или в зоне декольте», — добавила она.

Также стилист предложила обратить внимание на топы. Стильно будут смотреться изделия с объемными рукавами. Помимо этого, в тренде разнообразные необычные вырезы, сказала Ким. Квадратный вырез или вырез сердечком будут смотреться выигрышно. «При чем такие топы можно надеть не только с брюками или юбкой, но и джинсами. И получить на выходе немножко расслабленный, но при этом нарядный образ», — подчеркнула стилист.

Еще один тренд, на который рекомендую обратить внимание, это полупрозрачные ткани. Рекомендую сочетать кроп-топ с блузой из органзы или платье-комбинацию и полупрозрачную тунику. Получится интересная многослойность с намеком на сексуальность за счет полупрозрачной ткани. Ольга Ким стилист

В начале декабря косметолог Ирина Гришина перечислила процедуры, которые могут испортить внешность женщин накануне Нового года. Например, она посоветовала отложить глубокий пилинг с ретинолом, биоревитализацию и уколы красоты, чтобы избежать покраснений кожи лица. Вместо этого Гришина предложила записаться на легкую шлифовку и сделать несколько масок.