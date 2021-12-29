Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Стилист назвал лучшие наряды для встречи Нового года

Стилист: для образа на новый год обратите внимание на брюки палаццо и платья на одно плечо

Фото: Unsplash

Изделия из полупрозрачных тканей, брюки палаццо и платья на одно плечо отлично подойдут для празднования Нового года. Стилист Ольга Ким в разговоре с «Лентой.ру» рассказала об актуальных женских нарядах для новогодней ночи.

По словам Ким, пайетки никуда не уходят — для празднования новогодней ночи изделия с подобной отделкой вполне подойдут. «Но очень рекомендую присмотреться не к юбкам или платьям в пайетках, а к брюкам, например, палаццо. Смотрятся они очень эффектно и стройнят. Если сочетать их с высоким каблуком, будет смотреться классно», — отметила стилист.

Для празднования новогодней ночи Ким порекомендовала обратить внимания на платья на одно плечо. Кроме этого специалист посоветовала присмотреться к изделиям со сборкой. «Это может быть платье или юбка. Сборка может быть на месте выреза, это будет интересным элементом», — считает Ким.

По ее словам, очень актуально будут смотреться перья. «Речь именно про отделку. Это может быть отделка по краю рукава или в зоне декольте», — добавила она.

Также стилист предложила обратить внимание на топы. Стильно будут смотреться изделия с объемными рукавами. Помимо этого, в тренде разнообразные необычные вырезы, сказала Ким. Квадратный вырез или вырез сердечком будут смотреться выигрышно. «При чем такие топы можно надеть не только с брюками или юбкой, но и джинсами. И получить на выходе немножко расслабленный, но при этом нарядный образ», — подчеркнула стилист.

Еще один тренд, на который рекомендую обратить внимание, это полупрозрачные ткани. Рекомендую сочетать кроп-топ с блузой из органзы или платье-комбинацию и полупрозрачную тунику. Получится интересная многослойность с намеком на сексуальность за счет полупрозрачной ткани.

Ольга Кимстилист

В начале декабря косметолог Ирина Гришина перечислила процедуры, которые могут испортить внешность женщин накануне Нового года. Например, она посоветовала отложить глубокий пилинг с ретинолом, биоревитализацию и уколы красоты, чтобы избежать покраснений кожи лица. Вместо этого Гришина предложила записаться на легкую шлифовку и сделать несколько масок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Немис
Обсудить
Последние новости
В России допустили возвращение смертной казни
Названы самые разбогатевшие россияне
Создана роборука для переноса вещей
Цифровой паспорт в России оснастят чипом с высоким уровнем криптографии
В Роспотребнадзоре предупредили об опасной особенности омикрон-штамма
Российским гигантам предсказали финансовые проблемы
Попавшая в аварию пара спасла отношения благодаря серьезному ДТП
У берегов Крита произошло землетрясение
Милонов предложил создать электронную базу педофилов
В одном из подмосковных домов появился хоррор-лифт
Новак оценил планы России по транзиту газа через ГТС Украины
В России обновили рекомендации по лечению беременных и рожениц с COVID-19
Женщина запретила свекрови видеться с внуками из-за одной ее фразы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter