Юрист рассказал об участии россиян в судах по WhatsApp

Участие в судебных заседаниях онлайн существенно упростит всем жизнь, а также сократит очереди в судах, считает юрист Василий Воробьев. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, что с началом пандемии люди стали участвовать в заседаниях даже через мессенджеры.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий удаленно (через «Госуслуги» — прим. «Ленты.ру») подавать иски в суд и участвовать в судебных заседаниях.

«Это то, к чему мы начали активно идти после начала пандемии. У нас в период пандемии были первые случаи, когда люди по WhatsApp могли участвовать в судебных заседаниях. Такие прецеденты, к сожалению, были единичны. Это очень нужная процедура, потому что даже на территории Москвы ты можешь физически не успеть из одного суда в другой», — поделился он.

Подавать иски онлайн можно было и раньше через систему ГАС «Правосудие», отметил юрист. По его мнению, россияне вряд ли начнут злоупотреблять исками, так как к подаче документов удаленно обычно предъявляются очень строгие требования.

