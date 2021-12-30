Путин разрешил подавать в суд онлайн

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет подавать в суд онлайн иски и другие документы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что теперь, например, исковое заявление, жалобу или представление разрешено подавать в суд в электронном виде через портал «Госуслуг» либо через информационную систему, определенную Верховным судом (ВС) России и его судебным департаментом, либо через систему электронного документооборота участника процесса.

Документ также разрешает удаленно участвовать в судебных заседаниях через системы веб-конференции при условии заявления ими ходатайства об этом и при наличии в судах такой технической возможности.

Изменения внесены в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ и Кодекс административного судопроизводства РФ.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных. Теперь россияне смогут самостоятельно размещать в единой системе свои биометрические образцы.