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Путин подписал закон о создании единой системы биометрии россиян

Президент России Путин подписал закон о создании единой системы биометрических данных

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, россияне смогут самостоятельно размещать в единой системе свои биометрические образцы.

Изменения внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и связи». Единая биометрическая система переводится в статус государственной информационной системы. При этом положения, регулирующие порядок ее функционирования, будут утверждаться правительством России.

В начале октября россиянам посоветовали отказаться от использования биометрических данных. Президент группы InfoWatch Наталья Касперская объяснила, что такую информацию может кто-то украсть и использовать, например, в крупных сделках с недвижимостью, при управлении счетом в банке, при проходе на закрытые объекты и тому подобном.

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Варвара Кошечкина
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