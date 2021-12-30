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Синоптик назвал регион России с самой теплой новогодней ночью

Синоптик Шувалов: черноморское побережье Кавказа ожидает самая теплая новогодняя ночь

Фото: Public Domain / Wikimedia

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов назвал регион России с самой теплой новогодней ночью. В разговоре с «Лентой.ру» синоптик рассказал, что самая теплая и дождливая ночь на Новый год ожидается на черноморском побережье Кавказа. По его словам, в Анапе, Новороссийске, Геленджике и Сочи температура будет около плюс десяти градусов.

«Дождь, который начнется буквально за несколько часов до Нового года, но будет хорошим, сильным, спорым дождем. В ночь на 1 января и за первые два дня может выпасть что-то близкое к половине месячной нормы осадков», — сказал он.

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Шувалов добавил, что самая комфортная, «истинно новогодняя погода», намечается в средней полосе России — на территории от Ярославля до Орла и от Смоленска до Самары ожидается густой снег и минус один — минус шесть градусов. В Москве температура достигнет минус двух — минус четырех градусов. В первый день нового года ожидается от нуля до минус двух.

Ранее Шувалов рассказал, что самая суровая новогодняя ночь ожидается в Якутии. В самом Якутске температура достигнет минус 48 градусов, в некоторых городах региона — минус 50.

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Майя Гавашели
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