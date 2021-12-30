Россиян предупредили о возможном исчезновении градусников из продажи

Ртутные термометры в скором времени могут полностью исчезнуть из продажи в России, предупредили представители нескольких аптечных сетей, дистрибуторов и маркетплейсов. Об этом в четверг, 30 декабря, пишут «Ведомости».

Собеседники издания утверждают, что подписанной в 2013-2014 годах 128 странами, в том числе Россией, Минаматской конвенции, ограничивающей использование ртути в бытовых условиях. Однако Россия до сих пор не ратифицировала соглашение. С 2020 года документ запрещает производство, экспорт и импорт некоторых видов ртутьсодержащей продукции.

Крупнейшим производителем ртутных градусников в мире является Китай. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2019 году на него приходилось 95,7 процента импортированных в Россию термометров, содержащих ртуть (более поздних данных нет).

При этом в «Аптечной сети 36,6» сообщают, что ртутных термометров у них практически не осталось. В сети аптек «Ригла» пожаловались, что системные поставки градусников прекратились с первого квартала 2021 года из-за закрытия импорта из Китая, весь год компания распродавала остатки партий ртутных термометров, закупленных ранее, а их запасы уже сокращаются. Дистрибутор ЦВ «Протек» сообщил, что также распродает остатки ртутных термометров, завезенных в прошлом году, а импортных поставок в этом году не было.

По данным DSM Group, еще в 2020 году ртутные термометры были самыми популярными в России, однако уже в 2021-м их продажи сократились вдвое. Аналитики DSM выяснили, что при отсутствии в аптеке ртутного градусника потребители в этом году покупали цифровые.

Как считает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов, недорогие термометры полностью не уйдут с рынка, просто в них будет использоваться другой состав (например, на основе спирта). Он полагает, что производство ртутных, электронных или инфракрасных аналогов в России не появится, так как для их создания не хватает отечественных компонентов, а сборка китайских комплектующих у нас экономически нецелесообразна. Поэтому, такие виды изделий Россия тоже будет импортировать.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что нехватка автомобилей в России сохранится в первой половине 2022 года из-за проблем с поставками электронных компонентов, прежде всего чипов. Он добавил, что ведомство работает с радиоэлектронной и микроэлектронной индустрией для устранения текущих проблем.