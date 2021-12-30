Президент Казахстана подписал закон об ограничении русского языка в сфере услуг

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности», ограничивающий использование русского языка в сфере слуг. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

Подписанный главой республики закон вносит изменения в работу сферы услуг. В частности, он обязывает предпринимателей переводить рекламу, вывески, прейскуранты, ценник и меню на казахский язык. Надписи на русском по-прежнему могут присутствовать там, однако они уже не будут носить характер обязательных и станут размещаться исключительно при необходимости.

Ранее во время пресс-конференции президент России Владимир Путин обратил внимание на положение русского языка в Казахстане. Он назвал республику «русскоговорящей страной» и поблагодарил ее руководство за внимательное отношение к языковому вопросу.