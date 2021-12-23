Президент России Владимир Путин обратил внимание на положение русского языка в Казахстане. Глава государства оценил высокую роль русского в среднеазиатской республике и поблагодарил Нур-Султан за внимательное отношение к языковому вопросу во время ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

«Казахстан — это русскоговорящая страна в полном смысле этого слова», — заявил Путин. По мнению президента, об этом свидетельствует рост количества русскоязычных школ и филиалов российский университетов. Путин добавил, что казахстанцы конкурируют за поступления в эти учебные заведения.

Кроме того, российский президент напомнил и о других сферах сотрудничества России и Казахстана. Путин особенно отметил космическую и оборонную сферы. Президент позитивно смотрит на углубление профессионализма казахстанских специалистов в космонавтике, а также заметил, что Россия уже поставляет в республики вооружение по внутрироссийским ценам.

Вопрос русского языка в Казахстане обострился после организации в республике «языковых патрулей», которые высмеивали и называли «фашистами» казахстанцев, которые не смогли обслужить клиентов на казахском языке. Кроме того, вопросы вызвал новый закон о наружной информации, обязывающей переводить все вывески на казахский. Об этом администрация президента Казахстана даже дала отдельные разъяснения.

В ежегодном послании к парламенту президент Таджикистана Эмомали Рахмон также отметил необходимость улучшить преподавания русского языка в республике. Преподаватели Таджикистана должны уметь вести основные школьные предметы на иностранных языках, считает лидер страны.