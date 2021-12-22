Власти Казахстана объяснили обидой на мемы закон об ограничении русского языка

В Администрации президента Казахстана недовольны мемами про казахский язык, а также заголовками российских СМИ. По мнению первого заместителя главы ведомства Даурена Абаева, российские СМИ неправильно освещают ситуацию с новым законодательством о правилах наружной рекламы в стране, которая обязывает владельцев вывесок отдавать приоритет казахскому языку, передает Sputnik.

«Для начала нужно заметить, что в некоторых российских СМИ информация о законопроекте подана несколько однобоко, я бы даже сказал, манипулятивно. Звучит так, словно мы принимаем закон, запрещающий русский язык в наружной рекламе», — сказал Абаев. Чиновник уверен, что многие читатели не просматривают новость дальше заголовка и, таким образом, формируют неверное мнение о ситуации с русским языком в Казахстане.

«У нас интернет заполнен мемами, в которых высмеивается прямой калькированный перевод названий или слоганов на казахский язык. Получается полная бессмыслица», — пожаловался Абаев. Представитель власти объяснил, что Казахстан пытается навести порядок в языковой среде и, по его мнению, никаких ограничений для использования русского языка нет.

Новые правила использования государственного языка в Казахстане предусматривают обязательный перевод всей наружной информации на казахский — вывесок, ценников, указателей и объявлений. По мнению депутата парламента страны Берика Абдыгалиулы, русский язык нужно использовать только «по необходимости». При этом власти Казахстана подчеркивают, что в стране не идет дерусификация, а новые меры направлены на защиту казахского языка.

Ранее в Казахстане националисты начали организовывать в стране «языковые патрули», устраивая рейды по кафе и ресторанам. При этом использующих русский язык называли «гастарбайтерами» и «фашистами».

