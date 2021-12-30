На Украине допустили введение санкций против новых телеканалов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов допустил введение санкций против новых телеканалов в стране при наличии оснований. Его слова приводит РИА Новости.

«Что касается того, какие каналы будут следующие, это будет зависеть от того, какие ходатайства будут подавать те органы, которые имеют на это право. Как только они будут подаваться — СНБО будет реагировать», — сказал Данилов.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обвинила украинские власти в стремлении установить тотальную цензуру в стране. Так она прокомментировала введение санкций против оппозиционных украинских телеканалов.

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против медиахолдинга «Новости», в который входят телеканалы «112 Украина», NewsOne, ZIK, а также ООО «Тайм медиа» (телеканал «Перший Незалежний») и ООО «Телепростир» (телеканал «Укрлив»).