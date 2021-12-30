Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обвинила украинские власти в стремлении установить тотальную цензуру в стране. Об этом она заявила в ходе своего брифинга 30 декабря, передает корреспондент «Ленты.ру».

Захарова прокомментировала введение санкций против оппозиционных украинских телеканалов.

«Очередная порция санкций стала продолжением безапелляционной линии Киева на установление тотальной цензуры, полную зачистку информационного пространства страны от любых неугодных СМИ, лишения права голоса всех инакомыслящих и несогласных с тем, что творится на Украине», — заявила представитель МИД.

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против медиахолдинга «Новости», в который входят телеканалы «112 Украина», NewsOne, ZIK, а также ООО «Тайм медиа» (телеканал «Перший Незалежний») и ООО «Телепростир» (телеканал «Укрлив»).

Еще в феврале Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о блокировке «112 Украина», NewsOne и ZIK, после чего они прекратили вещание.