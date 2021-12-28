Зеленский ввел санкции против оппозиционных телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против компаний, в которые входят украинские оппозиционные СМИ. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости.

В частности, под ограничения попали медиахолдинг «Новости», в который входят оппозиционные телеканалы «112 Украина», NewsOne, ZIK, а также ООО «Тайм медиа» (телеканал «Перший Незалежний») и ООО «Телепростир» (телеканал «Укрлив»). Меры вступают в силу со дня опубликования указа и действуют пять лет.

В начале февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о блокировке оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. После его указа они прекратили вещание.

20 августа совет без решения суда ввел санкции против издания «Страна.ua» и его главного редактора Игоря Гужвы. По мнению журналиста, портал был заблокирован из-за альтернативной точки зрения на конфликт в Донбассе и личной неприязни Зеленского.