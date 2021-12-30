В Владивостоке открылась выставка старых елочных украшений

Во Владивостоке открылась выставка старых елочных украшений из коллекции Ирины Кейчиной. Об этом сообщает «ОТВ».

На выставке есть игрушки из стекляруса, ватный Дед Мороз и Снегурочка из 1960-х и другие изделия.

Собирать елочные игрушки Ирина Кейчина начала 20 лет назад, сегодня экспонаты уже не вмещаются на площадь в 300 квадратных метров. Самые старые — дореволюционные.

Ранее сообщалось, что в Курске в городской библиотеке имени Семенова открылась выставка «Новый год на почтовой открытке», на ней будет представлено более 50 экспонатов. Все открытки являются предметами частных коллекций филокартиста Маргариты Росляковой и художника Олега Радина.

На выставке также представлены картины курских художников с изображением зимнего Курска и краеведческие издания, среди них — «Курск на дореволюционных открытках» и «Курская летопись».