Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Владивостоке открылась выставка старых елочных украшений

В Владивостоке открылась выставка старых елочных украшений

Кадр: КГБУ «ОТП»

Во Владивостоке открылась выставка старых елочных украшений из коллекции Ирины Кейчиной. Об этом сообщает «ОТВ».

На выставке есть игрушки из стекляруса, ватный Дед Мороз и Снегурочка из 1960-х и другие изделия.

Собирать елочные игрушки Ирина Кейчина начала 20 лет назад, сегодня экспонаты уже не вмещаются на площадь в 300 квадратных метров. Самые старые — дореволюционные.

Ранее сообщалось, что в Курске в городской библиотеке имени Семенова открылась выставка «Новый год на почтовой открытке», на ней будет представлено более 50 экспонатов. Все открытки являются предметами частных коллекций филокартиста Маргариты Росляковой и художника Олега Радина.

На выставке также представлены картины курских художников с изображением зимнего Курска и краеведческие издания, среди них — «Курск на дореволюционных открытках» и «Курская летопись».

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Подсчитана стоимость новогоднего подарка от Лукашенко для Путина
Переехавшая из России в США блогерша развеяла популярный миф об американцах
Российским компаниям разрешат платить налоги по-новому
Дождь из белых окуней прошел в американском городе
Звезду поп-MMA депортировали из России
Украинcкий священник попросил прихожан не умирать зимой
Кадыров раздал бойцам автомобили Mercedes и миллионы рублей
Российского автогиганта вернули из зарубежного офшора в страну
Убийство беременной россиянки раскрыли спустя 12 лет
Российские шлагбаумы оказались источником киберугрозы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter