Бывший переводчик армии США рассказал об отношении военных к иракцам

Американские военные во время оккупации относились к иракцам неоднозначно: от злобы до уважения местных традиций. Об этом в интервью РИА Новости рассказал бывший переводчик, который сотрудничал с оккупационными силами армии США.

Переводчик рассказал, что разделил военных по их отношению к иракцам на три группы: первые поддерживали идею оккупации Ирака и питали злобу к местному населению, вторые сомневались в правильности действий руководства США, третьи обособляли себя от политики и шли на службу чтобы просто иметь возможность получить высшее образование.

Он отметил, что с ним военнослужащие обращались очень уважительно и демонстрировали ему симпатию. «Помню, что в большинстве случаев, когда не было никаких заданий, мы играли в спортивные игры: футбол, бейсбол, в приставку, сидели компанией и общались на разные темы, говорили о жизни и традициях», — рассказал переводчик.

По словам иракского переводчика, его командир-офицер постоянно уточнял тонкости работы с местным населением, чтобы не провоцировать их на агрессию во время обысков в домах и поиска подозреваемых. В таких случаях он объяснял, что если в здании есть женщины — то пусть сядут в одной комнате и наденут хиджабы, а мужчины будут в другом помещении. «В большинстве случаев информация оказывалась ошибочной, так как поступала к нам из-за семейных склок, конфликтов между соседями или, например, жена поругалась с мужем и сообщала, что он террорист или экстремист. Мы врывались к нему, задерживали, после проверки оказывалось, что он не виноват», — добавил переводчик.

Он также отметил случаи положительного отношения к американцам, которые видели что они пришли к ним ради мира и порядка в стране. «Были и те, кто сотрудничал с американцами, иногда, когда мы заходили в дом, нам наливали чай, угощали сладостями, люди приветствовали американских военных», — рассказал мужчина.

Операция США в Ираке началась 20 марта 2003. Ее ключевым итогом стало свержение власти Саддама Хуссейна и установление к 1 мая оккупационного режима для восстановления страны и борьбы с инсургентами, поддерживающими прежнее правительство. Американцы официально ушли из Ирака в декабре 2011 года. Они не смогли в полной мере искоренить последователей исламского фундаментализма, их недоработки спровоцировали создание террористического движения «Исламское государство»(запрещено в России как террористическая организация), которое позже захватит власть в стране и распространит свое влияние по всему Ближнему Востоку. ИГ остается источником безжалостного насилия и терроризма до сих пор.