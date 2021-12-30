США призвали Россию принять меры для деэскалации на границе с Украиной

США призвали Россию принять меры к деэскалации на границе с Украиной для обеспечения успеха предстоящих дипломатических контактов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

«Мы продолжаем наблюдать значительное присутствие российских войск на и вокруг границ с Украиной. Мы продолжаем говорить российской стороне, что для реального прогресса на переговорах будет необходим контекст деэскалации, а не эскалации», — заявил он.

Ранее лидеры стран Запада — Британии, США, Франции, ФРГ и Италии — призвали Россию к деэскалации напряженности на границе с Украиной. Они также выступили за возобновление переговоров Москвы и Киева в «нормандском формате».

Также в Белом доме сообщили, что американский лидер Джо Байден во время предстоящего в четверг, 30 декабря, телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить деэскалацию вокруг Украины.