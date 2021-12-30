«Газпром» успел вывести из Нидерландов дорогой актив

В среду, 29 декабря, «Газпром» завершил выведение из юрисдикции Нидерландов 24,98-процентной доли в ООО «Ачим девелопмент». Компания перерегистрирована с местной Gazprom Finance BV на российское ООО «Газпром капитал», сообщает «Интерфакс».

Дорогой актив (стоимость пакета оценивается не менее чем в миллиард евро) пришлось выводить из-за разрыва соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и Нидерландами. Нынешний документ перестанет действовать с 1 января. Если бы «Газпром» не успел до этого срока, то вынужден был бы платить налоги в обеих странах.

«Ачим девелопмент» является оператором освоения четвертого и пятого участков ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Контрольный пакет акций (50,01 процента) принадлежит «Газпрому». Оставшимися 25,01 процента владеет немецкая Wintershall Dea.

На долю, которая теперь записана на «Газпром капитал», претендует австрийская OMV. Переговоры продолжаются несколько лет. В середине 2019 года актив оценивался в 905 миллионов евро, но с тех пор на участках уже началась добыча.

Россия вышла из соглашения с Нидерландами из-за отказа королевства существенно изменить его условия. Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации договора в мае этого года.

