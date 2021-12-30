Двухмесячный щенок ретривера прибыл на службу в аэропорт Симферополя

Двухмесячный щенок новошотландского ретривера по имени Руби начал работу в кинологическом подразделении службы безопасности международного аэропорта Симферополя. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Животное приехало в Крым из подмосковного питомника Annymel’s Story. Сейчас щенок проходит процесс адаптации — знакомится с окружающей средой и другими четвероногими сослуживцами.

Вскоре Руби приступит к подготовке к службе. Его обучат искать по запаху взрывчатку, оружие и боеприпасы. Чтобы начать полноценную работу, щенку необходимо сдать экзамены. Предполагается, что это произойдет осенью следующего года.

Ранее в декабре жительница Вологды вышла на прогулку с собакой возле Белозерского шоссе и неожиданно спасла мохноногого сыча со сломанным крылом. Так, женщина заметила, что ее питомец остановился вблизи птицы, но та не смогла отлететь от него. В итоге оказалось, что пернатый хищник сломал крыло.