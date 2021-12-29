В Вологде россиянка с собакой спасла мохноногого сыча со сломанным крылом

В Вологде местная жительница вышла на прогулку с собакой возле Белозерского шоссе и неожиданно спасла мохноногого сыча со сломанным крылом. Об этом она написала на странице организации защиты животных «Велес» во «ВКонтакте».

Дина Мишинцева заметила, что ее питомец остановился вблизи птицы, но та не смогла отлететь от него. В итоге оказалось, что пернатый хищник сломал крыло, и женщина временно забрала его домой. На видеозаписи видно, как птица спокойно сидит в картонной коробке, рядом с ней стоит еда. В этот момент россиянка осторожно гладит ее.

Позднее местная жительница связалась со специалистом Ольгой Клюквиной, и та предложила «подлечить» спасенную сову в Череповце либо Москве. На новом видео также показали, как птица ест мясо, снимая его с палочек от роллов.

Утром во вторник, 28 декабря, сыча забрали орнитологи в Череповец, передает ИА «Вологда Регион». Позже его повезли до Москвы, где с ним будут работать специалисты Центра реабилитации диких животных «Сирин» или Центра помощи птицам Веры Пахомовой.

Мохноногий сыч — небольшая сова с широкой головой и выразительными клювом, глазами и лицевым диском. Ее размер обычно не превышает 27 сантиметров. Молодые птицы чаще всего встречаются шоколадно-коричневого окраса в хвойных лесах Европы, Азии, Северной Америки. В России — от Калининградской области до Анадыря, Камчатки, Сахалина и Приморья.

Ранее под Тамбовом местные жители спасли от гибели раненого сокола-сапсана. Его вовремя доставили в ветеринарную клинику. По орнитологическому кольцу специалисты выяснили, что сокол на протяжении восьми лет жил в дикой природе.

Тем временем в Тюкалинске, расположенном в Омской области, россиянин спас редчайшую краснокнижную птицу, которая впоследствии стала звездой TikTok. Он назвал неясыть Серегой. В итоге короткие ролики с пернатым хищником покорили пользователей сети.