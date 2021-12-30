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Россиянам захотели помочь сэкономить на покупке автомобиля

Кандидат политических наук Орлов предложил ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

Фото: Drahoslav Ramik / globallookpress.com

Директор Института исследования проблем современной политики и кандидат политических наук Антон Орлов захотел ввести для россиян налоговый вычет при покупке автомобиля. Письмо с соответствующим предложением он направил главе Минтруда Антону Котякову, сообщает RT.

Орлов подчеркнул, что налоговое законодательство предусматривает право гражданина единожды получить налоговый вычет до двух миллионов рублей при покупке недвижимости. Таким образом можно вернуть себе 13 процентов с потраченного — до 200 тысяч рублей. По мнению Орлова, налоговый вычет существенно помогает россиянам сэкономить при приобретении квартиры или дома и является важной мерой материальной государственной поддержки граждан.

При этом наличие автомобиля очень важно для таких категорий граждан, как многодетные семьи и пенсионеры, отметил Орлов. Директор добавил, что при покупке машины налоговый вычет, тем не менее, не предусмотрен, в связи с чем попросил Котякова подумать над введением налогового вычета. При помощи такого инструмента гражданин сможет вернуть до 130 тысяч рублей.

Ранее в декабре эксперты напомнили россиянам, что с помощью оформления налогового вычета можно вернуть часть денег с покупки квартиры. Полученную в итоге сумму можно использовать для досрочного погашения ипотеки.

Нина Ташевская
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