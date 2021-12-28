Россиянам раскрыли способы сэкономить на ипотеке

Специалисты ВТБ и компании «Метр квадратный» раскрыли способы, с помощью которых россияне смогут сэкономить на ипотеке в 2022 году. Материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты советуют подавать заявку на кредит онлайн — банки поощряют такой способ оформления и предлагают выгодные ставки. Также гражданам порекомендовали пользоваться скидками в рамках партнерских программ, так как почти все крупнейший компании предлагают возможность субсидирования ставки. С помощью скидок застройщики быстрее реализовывают свои проекты, а клиентам это помогает снизить финансовую нагрузку в первые месяцы выплат по кредиту. Сэкономленные деньги можно потратить на ремонт новой недвижимости.

Также существуют скидки в рамках госпрограмм, ставки по которым значительно выгоднее, чем по базовым программам в банках. Специалисты рассказали, что в среднем потребители могут получить ставку на 3-8 процентных пункта ниже. К госпрограммам относится, например, семейная ипотека. Некоторые банки позволяют совмещать ставки госпрограмм со скидками партнеров.

Банки часто предлагают более выгодные условия по ипотеке для покупателей, которые являются зарплатными клиентами кредитной организации. Сэкономить на ипотеке можно и при помощи электронного способа расчетов и регистрации сделки. За счет цифрового сервиса банк экономит ресурсы, поэтому кредиторы предлагают более привлекательные процентные ставки.

Первоначальный взнос можно оплатить, используя материнский капитал. С помощью него также можно погасить кредит. В 2022 году планируют выплачивать более 500 тысяч рублей при рождении первого ребенка — этой суммы достаточно, чтобы покрыть в среднем 30 процентов первого взноса при покупке двухкомнатной квартиры. Более низкую ставку по ипотеке можно получить, если внести крупный первоначальный взнос — большую сумму кредитор посчитает подтверждением финансовой надежности потребителя.

Также покупатели могут оформить налоговый вычет, который вернет им часть денег с покупки квартиры. Полученную сумму можно направить на досрочное погашение ипотеки. Сэкономить можно и за счет рефинансирования — при достижении целевых показателей по инфляции, ЦБ снизит ключевую ставку. В этом случае заемщики, которые оформят ипотеку сейчас, смогут рефинансировать свой кредит.

Ранее в декабре Банк России сообщил, что россияне стали чаще брать ипотеку. По данным регулятора, на 1 декабря объемы ипотечного кредитования увеличились на 30,1 процента по сравнению с тем же периодом 2020 года.