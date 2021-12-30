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В России модернизируют беспилотные вертолеты

Холдинг «Технодинамика» разработает ударную версию беспилотного вертолета ВМ-В

Фото: ГК Ростех

Российские беспилотные вертолеты смогут нести вооружение. Холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» модернизирует беспилотные мишени-имитаторы вертолета (ВМ-В). Беспилотник сможет выполнять ударные и разведывательные задачи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора холдинга Игоря Насенкова.

Работы над модернизированным беспилотником направлены на увеличение грузоподъемности, дальности и продолжительности полета. Гендиректор холдинга отметил, что улучшенная модель ВМ-В сможет выполнять разведку, обеспечивать целеуказание в реальном времени и нести вооружение.

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Беспилотные вертолеты ВМ-В могут пробыть в воздухе до двух часов. Максимальная высота полета беспилотника составляет 2,5 километра. Беспилотная мишень-имитатор вертолета предназначена для использования в качестве имитатора летательных аппаратов условного противника.

Ранее в пресс-службе холдинга «Технодинамика» сообщили, что партию беспилотников ВМ-В передадут российским военным в 2022 году.

Беспилотные мишени-имитаторы вертолета ВМ-В применили на учениях «Славянский щит-2021» в ноябре. Они имитировали воздушный налет условного противника.

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Даниил Иринин
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