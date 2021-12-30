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69-я параллель

На Ямале Дед Мороз прилетел поздравить оленеводов на вертолете

В Пуровский район Ямала Дед Мороз и Снегурочка прилетели к оленеводам на вертолете Ми-8

Фото: Globallookpress.com

В Пуровский район Ямала Дед Мороз и Снегурочка прилетели на вертолете Ми-8 к местным оленеводам, чтобы поздравить их с наступающим Новым годом. Об этом сообщает издание «Ямал Медиа».

В подарок кочевникам и их детям Дед Мороз привез мешок сладостей. Еще одним сюрпризом стало появление Бабы-Яги, все вместе они водили хороводы вокруг новогодней елки.

Дед Мороз отметил, что погода в регионе стоит морозная, столбик термометра опустился ниже 30 градусов.

Ранее сообщалось, что житель Ямала Андрей Меньшиков отправился в путешествие, надев костюм Деда Мороза. В качестве средства передвижения путешественник выбрал скутер. Однако за спиной у него не каноничный рюкзак с подарками, а холодильник. На данный момент он успел посетить Тарко-Сале и Новый Уренгой.

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Анна Филипенко
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