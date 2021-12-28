Россиянин в костюме Деда Мороза отправился раздавать подарки на скутере

Житель Ямала Андрей Меньшиков отправился в путешествие, надев костюм Деда Мороза. Об этом сообщает Telegram-канал «Ямал-медиа».

В качестве средства передвижения путешественник выбрал скутер. Однако за спиной у него не каноничный рюкзак с подарками, а холодильник, где у него будут храниться сюрпризы для детей.

Отмечается, что Меньшиков не спланировал маршрут заранее. На данный момент он успел посетить Тарко-Сале и Новый Уренгой. После Нового года, в январе, у путешественника по планам доехать до Надыма и Салехарда.

Ранее исследователи решили пройти 500 километров по воде на надувном катамаране. Их путь начнется в Тарко-Сале и пройдет по реке Пур в сторону Тазовской губы. При успешном завершении экспедиции планируется выйти в Карское море.