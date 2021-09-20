Путешественники решили дойти от Ямала до Карского моря на надувном катамаране

Исследователи пройдут от Тарко-Сале до Карского моря 500 километров на надувном катамаране

Путешественники решили пройти 500 километров по воде на надувном катамаране. Об этом сообщает «Ямал медиа».

Путь исследователей начнется в Тарко-Сале и пройдет по реке Пур в сторону Тазовской губы. При успешном завершении экспедиции планируется выйти в Карское море.

«Почему надувной, а не стальной какой-то? Дело в том, что побережье Обской губы и Тазовской губы мелководны, и с большой осадкой суда не везде могут подойти там, где нужно исследователям или еще кому-то», — рассказал руководитель проекта «Паруса Ямала» Игорь Кузнецов.

Моторист экспедиции Константин Путянин подчеркнул, что для путешествия не разрабатывались никакие планы. Сама экспедиция считается испытательной. Исследователи будут идти по воде в светлое время суток, останавливаясь и разбивая лагерь на ночь.

Комплексная экспедиция Северного флота, 12-го Главного управления Минобороны и Русского географического общества обнаружила на дне Енисейского залива старинное деревянное судно. Оно может оказаться судном «Енисей», пропавшим в XIX веке. Корабль находится на глубине восьми метров.