Судно Северного флота уточнило границы России в Арктике

Координаты России в районе Земли Франца-Иосифа в Арктике уточнило гидрографическое судно Северного флота «Горизонт». Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает «Интерфакс».

«Производились промеры глубин, уточнялись координаты критических точек. Это те самые координаты, от которых откладывается граница Российской Федерации», — рассказал капитан судна Виталий Хопрячков.

Также во время океанографических работ были взяты пробы воды и грунта на акватории Баренцева и Карского морей. Исследователи провели съемку рельефа, объем которого достигал более 11 тысяч километров.

Работы проводились около двух месяцев. Судно вернулось в поселок Мишуково — пункт базирования гидрографических кораблей Северного флота.

Ранее на дне у Новой Земли нашли судно пропавших в XIX веке исследователей Арктики. В Северном флоте сообщили, что корабль находится на дне залива на глубине восьми метров. Работы на обнаруженном объекте затрудняли погодные условия.

