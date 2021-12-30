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Названы причины падения стоимости газа

Экономист Митрахович объяснил снижение цен на газ в Европе погодой и спекулятивным рынком

Фото: Pixabay

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в интервью RT объяснил, почему стоимость газа в Европе упала до 1000 долларов за тысячу кубометров.

Митрахович отметил, что падение цен на газ происходило с настолько высоких показателей, что даже после этого они остаются «крайне высокими». Он назвал стоимость топлива «неадекватно высокой для нормального функционирования рынка и потребителей».

В качестве причин снижения цен на газ эксперт указал погоду и ситуацию на спекулятивном рынке. Он подчеркнул, что в Лондоне на Новый год ожидается до 15 градусов тепла. «И в других странах Европы тоже не очень холодно», — объяснил экономист.

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Кроме того, специалист связал снижение цен на газ с быстрым изменением обстановки на спекулятивном рынке. Она зависит от новостей, считает преподаватель.

«Приходят новости про американский СПГ — и цена снижается. Это не значит, что все закончилось: она все равно остается очень высокой. Вполне возможно, что и на следующий год цены будут высокие», — заключил Митрахович.

Ранее стало известно, что в Европе подешевел газ. Стоимость топлива впервые с 6 декабря упала ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. За 30 декабря газ подешевел на десять процентов.

Марина Совина
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