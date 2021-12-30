В Европе подешевел газ

Газовые котировки в Европе впервые с 6 декабря упали ниже 1000 долларов за тысячу кубометров, пишет РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

В целом в четверг, 30 декабря, газ подешевел на 10 процентов.

В Европе газ начал дорожать с апреля, а уже в начале октября его стоимость превысила планку в тысячу долларов. Исторический максимум — 2190,4 доллара за тысячу кубометров — зафиксировали 21 декабря.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет готова незамедлительно начать поставки газа в Европу после принятия решения о запуске «Северного потока-2». По его словам, сразу после этого в Европу начнут поступать большие объемы, дополнительные объемы российского газа, что составляет 55 миллиардов кубических метров в год.

В декабре российский вице-премьер Александр Новак назвал максимальным сроком завершения сертификации газопровода «Северный поток-2» конец первого полугодия 2022 года. В то же время он отметил, что при желании европейских коллег поставки могут начаться и раньше середины года.