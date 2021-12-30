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Путин высказался о начале поставок газа в Европу по «Северному потоку-2»

Президент России Путин: поставки газа в Европу начнутся после запуска «Северного потока-2»
Владимир Путин

Владимир Путин . Фото: Sputnik / Reuters

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет готова незамедлительно начать поставки газа в Европу после принятия решения о запуске «Северного потока-2». Об этом сообщает РИА Новости.

«Как только они примут решение о начале работы, в Европу сразу начнут поступать большие объемы, дополнительные объемы российского газа. Напомню, это 55 миллиардов кубических метров по году», — отметил он.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак назвал максимальным сроком завершения сертификации газопровода «Северный поток-2» конец первого полугодия 2022 года. В то же время он отметил, что при желании европейских коллег поставки могут начаться и раньше середины года.

Новак подчеркнул, что сорвать реализацию проекта невозможно, и газ по нему будет поставляться в Европу. По словам Новака, ранее он слышал много разных заявлений о том, что газопровод никогда не будет достроен, но в итоге строительство удалось завершить.

Марина Совина
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