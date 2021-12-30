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Женщина получила скромный подарок и разбогатела на 3,7 миллиона рублей

Жена получила в подарок от мужа лотерейный билет и выиграла 50 тысяч долларов

Фото: Monika Skolimowska / DPA / Globallookpress.com

Женщина из США получила от мужа скромный подарок перед рождеством и разбогатела на 50 тысяч долларов (почти 3,7 миллиона рублей). Об этом сообщает United Press International.

Мужчина из города Гейтерсберг, штат Мэриленд, рассказал, что перед рождественскими праздниками ехал домой и решил купить жене в качестве сюрприза несколько билетов мгновенной лотереи.

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Когда американка с мужем начала проверять лотерейные билеты, все они оказались проигрышными, пока дело не дошло до последнего. «Она стерла первое поле, и там была сумма 10 тысяч долларов. А потом появилось еще несколько чисел», — рассказал мужчина. В итоге супруги выиграли джекпот в размере 50 тысяч долларов. Победители рассказали, что потратят выигранную сумму на оплату долгов и помощь родителям.

Ранее сообщалось, что жительница Кубани несколько месяцев не знала о выигранных миллионах. Россиянка купила билет «Спортлото», но забыла зарегистрироваться на сайте лотереи.

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Никита Савин
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