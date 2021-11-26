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Россиянка несколько месяцев не знала о полагающейся ей десятках миллионов рублей

Жительница Кубани случайно узнала о выигранных в лотерею 58 миллионах рублей
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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Жительница Кубани несколько месяцев не знала, что выиграла в лотерею почти 60 миллионов рублей. Об этом РИА Новости рассказали в распространителе гослотерей «Столото».

Россиянка Алена С. купила билет «Спортлото "6 из 45"» на сдачу в одном из продуктовых магазинов Мурманска. При покупке билета девушка оставила свой мобильный номер, а через несколько месяцев решила зарегистрироваться на сайте «Столото» и снова указала этот же номер. «Смотрю, а в личном кабинете числится неполученный выигрыш 58 миллионов рублей. В тот момент у меня было шоковое состояние», — поделилась она ощущениями.

Точная сумма выигрыша составила 58 761 825 рублей. Победительница рассказала, что потратит деньги на высшее образование, путешествие по Канаде и на благотворительность. Также она планирует отыскать продавщицу и поблагодарить ее за счастливый билет.

В апреле сообщалось, что житель австралийского Сиднея чуть не лишился огромного состояния из-за того, что неправильно указал номер телефона. Мужчина купил лотерейный билет в газетном киоске, однако неверно написал номер своего телефона в форме обратной связи и не подозревал, что стал обладателем 40 миллионов австралийских долларов (2,3 миллиарда рублей). Сиднеец слышал, что организаторы лотереи разыскивают победителя, но не знал, что речь идет о нем, пока не сверил номер билета через пять дней после розыгрыша.

В 2020 году жительница села Исянгулово, Республика Башкортостан, выиграла в лотерею пять тонн асфальта. В Зианчуринском районе проводилась лотерея среди подписчиков на местную газету «Зианчуринские зори». Лилия Акчурина оформила подписку на второе полугодие и выиграла главный приз. Отмечается, что победительница уже много лет выписывает газеты «Зианчуринские зори», «ЗОЖ», «1000 советов» и «Аргументы и факты».

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