В «Ясной Поляне» запустили новый мультимедийный проект о жизни Толстого

В музее-усадьбе Льва Толстого «Ясная Поляна» в Тульской области запустили мультимединый проект «Толстой на карте», посвященный заграничным путешествиям великого русского писателя. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что проект представляет собой своеобразный путеводитель по Западной Европе середины XIX века. Так, гостям музея покажут маршрут писателя во время его заграничных путешествий по Франции, Германии, Швейцарии и Сардинскому королевству, которые он совершил совершил в 1857-1861 годах.

«Маршрут писателя не теряет актуальности и сегодня: многие места, в которых бывал Лев Николаевич во время заграничных путешествий, и сегодня входят в список мест, обязательных для посещения туристами», — добавили в пресс-службе «Ясной Поляны».

На сайте проекта также приводятся даты посещения Толстым тех или иных мест в разных странах, выдержки из его писем, видовые фотографии второй половины XIX века. Например, можно познакомиться с впечатлениями писателя от поездки в Париж, узнать об ужасе от увиденной им казни, балах-маскарадах и прочих подробностях личной жизни.

Ранее в декабре музей книги Чехова «Остров Сахалин» анонсировал открытие выставки «Сахалин и Курилы: сквозь время». В зале будут представлены предметы из фондов литературно-художественного музея книги Чехова «Остров Сахалин», областного художественного музея и Невельского историко-краеведческого музея.