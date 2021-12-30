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Россия призвала к расследованию возможных убийств беженцев в Польше

Захарова: заявления Эмиля Чечко об убийстве мигрантов требуют международного расследования

Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова призвала к международному расследованию слов бежавшего в Белоруссию польского солдата Эмиля Чечко о возможных убийствах мигрантов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Заявления польского военнослужащего о причастности польских военных к убийству беженцев очень серьезны. Они, безусловно, требуют проведения тщательного международного расследования», — заявила Захарова во время брифинга 30 декабря.

Она назвала странными действия Польши, которая, по ее словам, «вместо предоставления аргументированных ответов» пытается дискредитировать Чечко и отвлечь внимание.

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Ранее Чечко заявил, что польские пограничники под страхом смерти заставляли военных стрелять в мигрантов, пытавшихся пересечь границу. Речь идет об убийстве десятков человек, утверждает он.

Между тем в Польше Чечко заочно приговорили к шести месяцам тюрьмы за издевательства над родной матерью.

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Алевтина Запольская
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