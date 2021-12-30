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Самка жирафа из ростовского зоопарка отпраздновала 27-летие

Самка жирафа Ротшильда Елизара из зоопарка Ростова-на-Дону отметил 27-летие

Кадр: ГТРК Дон-ТР / YouTube

Самке жирафа Ротшильда по кличке Елизара, которая живет в зоопарке Ростова-на-Дону, исполнилось 27 лет. В честь праздника ей подарили торт из овощей и фруктов. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте зоопарка.

Отмечается, что Елизара — или Лиза, как ее называют сотрудники — стала самой взрослой самкой своего вида в Европе. Несмотря на то, что представители жирафов Ротшильда живут в среднем 25 лет, обитательница ростовского зоопарка отлично себя чувствует и охотно общается как с киперами, так и с посетителями.

Жираф Ротшильда считается самым редким подвидом жирафа. В мире насчитается лишь около 700 особей, почти все живут в заповедниках Кении и Уганды. В России других представителей жирафа Ротшильда, кроме Елизары, нет.

Ранее сообщалось, что в казанский зоопарк «Река Замбези» из Австрии привезли гориллу по кличке Мавинго. 20-летний примат любит музыку, особенно из фильма «Король Лев», а в качестве лакомств предпочитает картофель и творог.

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Варвара Кошечкина
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