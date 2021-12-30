Россиянам поднимут прожиточный минимум

С 1 января прожиточный минимум в России достигнет 11 950 рублей. Такой норматив утвержден правительством России, о чем говорится в сообщении Министерства труда и социальной защиты.

«В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в РФ" правительство РФ постановляет установить с 1 января 2022 года величину прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения 11 950 рублей», — говорится в документе.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум будет повышен до 13 026 рублей, для пенсионеров — на уровне 10 277 рублей, для детей — 11 592 рубля.

Инициатива об увеличении прожиточного минимума принадлежит президенту России Владимиру Путину. На совещании по социальным вопросам в ноябре глава государства признал, что изначально планировавшаяся индексация на уроне 2,5 процента недостаточна, так как инфляция разогналась до уровня 8 процентов. Тогда президент предложил провести индексацию с опережением инфляции — сразу на 8,6 процента.