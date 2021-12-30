Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россиянам поднимут прожиточный минимум

Правительство РФ поднимает прожиточный минимум до 11 950 рублей

Фото: Shutterstock

С 1 января прожиточный минимум в России достигнет 11 950 рублей. Такой норматив утвержден правительством России, о чем говорится в сообщении Министерства труда и социальной защиты.

«В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в РФ" правительство РФ постановляет установить с 1 января 2022 года величину прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения 11 950 рублей», — говорится в документе.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум будет повышен до 13 026 рублей, для пенсионеров — на уровне 10 277 рублей, для детей — 11 592 рубля.

Инициатива об увеличении прожиточного минимума принадлежит президенту России Владимиру Путину. На совещании по социальным вопросам в ноябре глава государства признал, что изначально планировавшаяся индексация на уроне 2,5 процента недостаточна, так как инфляция разогналась до уровня 8 процентов. Тогда президент предложил провести индексацию с опережением инфляции — сразу на 8,6 процента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
На Западе описали возможный сценарий третьей мировой войны
В Таджикистане задержали высланного из России бойца ММА
На Украине суд открыл дело по иску Януковича к Раде
Путин подписал закон о ликвидации владельцами предприятий ущерба экологии
Стали известны новые подробности о семье замерзшего в Подмосковье мальчика
На берегах Карибов заметили скопление роскошных яхт миллиардеров
Россиянам поднимут прожиточный минимум
В России объяснили интерес к истребителю Checkmate
Объявлен секс-символ года среди музыкантов
Девушка отказалась звать сестру на свадьбу из-за одного условия родителей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter