Российская старшеклассница попросила у Деда Мороза новый аэропорт

Российская старшеклассница загадала Деду Морозу необычное желание. Пока ее сверстники просят у новогоднего волшебника айфоны и путешествия, девушка из Иркутской области попросила его обновить аэропорт в ее родном поселке Нерха, сообщает Telegram-канал Mash.

Мама ученицы 11 класса работает на маленьком аэродроме с 2014 года, это единственный пункт связи с миром. Здание старое, деревянное, оно грозит рухнуть в любой момент.

Температура внутри опускается до минус 20 градусов, когда на улице минус 40, поскольку помещение не отапливается. В таких условиях Галина Васильевна в одиночку продает билеты, проводит уборку и даже управляет посадкой вертолетов.

Администрация Нерхи в курсе происходящего, но пока не предпринимает никаких действий для реконструкции аэропорта. Поэтому старшеклассница решила обратиться за помощью к Деду Морозу. Она ожидает, что для ее мамы произойдет новогоднее чудо.

Ранее клинический психолог Инна Макарова рассказала, что в преддверии Нового года россияне часто хотят завершить все дела, поэтому перенапрягаются, выматываются и встречают первый день календаря скорее опустошенными, чем радостными. Эксперт посоветовала рассортировать все задачи по степени важности и срочности, а также радовать не только друзей и родных, но и себя.

