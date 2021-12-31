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Российский посол предсказал активизацию связей с европейской страной

Посол РФ в Австрии: Москва и Вена в 2022 году активизируют давние партнерские связи
Андрей Любинский

Андрей Любинский. Фото: Посольство России в Австрии

В следующем году Москва и Вена будут развивать отношения, реализуя ряд совместных проектов, предсказал посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Соответствующие заявления он сделал в интервью РИА Новости.

«В ближайшей повестке дня — и эту тему хотел бы выделить отдельно — активизация давних традиционных партнерских связей между столицами наших стран — Москвой и Веной», — пояснил он. На то, чтобы реализовать совместные инициативы, настроены власти как российской, так и австрийской столицы, добавил Любинский.

Весной 2022 года посольство также планирует провести форум «День российских регионов», который станет уже вторым. «Укреплению межрегионального сотрудничества способствует работа почетных консулов России в Австрии из числа авторитетных местных бизнесменов», — рассказал дипломат.

Любинский также добавил, что власти Австрии выступают против использования «Северного потока-2» в качестве инструмента давления на Россию. Вена, по словам российского посла, поддерживает реализацию проекта. Как объяснил дипломат, об этом в том числе говорят выступления канцлера страны Карла Нехаммера и главы МИД Александера Шалленберга.

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Платон Щукин
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