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Австрия выступила против давления на Россию из-за Украины и «Северного потока-2»

Посол РФ в Вене: нам важно, что Австрия выступает против давления на «Северный поток-2»

Фото: Nikolai Ryutin / Nord Stream 2

Российским властям важно, что власти Австрии выступают против использования проекта «Северный поток-2» в качестве инструмента давления на Россию. Вена поддерживает его реализацию и настаивает на том, чтобы не отказываться от него из-за кризиса на Украине. Об этом заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский в разговоре с РИА Новости.

«Для нас важно, что в Вене рассматривают этот проект в качестве европейского, который не должен и не может использоваться как средство давления на Москву в контексте перспектив внутриукраинского урегулирования... До сих пор руководство Австрии последовательно поддерживало реализацию "Северного потока-2"», — подчеркнул дипломат.

По его словам, об этом в том числе говорят выступления канцлера страны Карла Нехаммера и главы МИД Александера Шалленберга. Оба надеются на скорое введение газопровода в эксплуатацию.

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Виктория Кондратьева
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