Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Переболевших коронавирусом предупредили о риске онкологии

Кандидат наук Соломатина предупредила о риске рака легких и ЖКТ у переболевших COVID-19

Фото: Pixabay

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина заявила, что у россиян, перенесших коронавирус, может развиться онкология легких и желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), пишет URA.RU.

Соломатина предупредила, что у переболевших COVID-19 есть риск возникновения рака. Она отметила, что необходимо наблюдать за пациентами, которые перенесли инфекцию в легочной форме.

«Есть уже определенные наработки, что у людей, перенесших COVID с поражением легочной ткани, достаточно часто стали выявляться через какой-то промежуток времени воспалительные заболевания, связанные с онкологией легочной ткани, желудочно-кишечного тракта», — заявила она.

Материалы по теме:
«Разовая доза может дать защиту на год» В США людей лечат от COVID-19 «коктейлями Трампа». Получат ли их россияне?
«Разовая доза может дать защиту на год»В США людей лечат от COVID-19 «коктейлями Трампа». Получат ли их россияне?
12 декабря
«Этот вариант будет быстро распространяться» Омикрон-штамм называют угрозой здравоохранению Европы. Что ждет Россию?
«Этот вариант будет быстро распространяться»Омикрон-штамм называют угрозой здравоохранению Европы. Что ждет Россию?
23 декабря

Специалист объяснила, что воспаление, возникшее после коронавируса, может стать начальной стадией для развития онкологических заболеваний. Оба диагноза характеризуются воспалительным процессом, поэтому Соломатина считает, что COVID-19 может запустить процесс возникновения рака.

При этом генеральный директор компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU предположил, что подобные случаи будут фиксироваться не очень часто. По его мнению, требуется много времени для подтверждения информации о связи коронавируса и рака.

«Есть такое подозрение, что это может быть, но насколько это часто будет проявляться, сказать сложно. Скорее, не так часто. Это будет еще связано с тяжестью перенесенного заболевания и возрастом», — заключил он.

Ранее британские медики рассказали, как определить рак по изменениям на кончиках пальцев. Для этого нужно обратить внимание на фаланги пальцев кистей руки.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин и Байден провели телефонный разговор по ключевым вопросам безопасности
Минобороны запустит три «Ангары» в 2022 году
Украина признала потерю США влияния в мире и назвала страну «разменной монетой»
Предсказана растущая популярность складных смартфонов
Диетолог назвала самую вредную закуску под алкоголь
Россия откажется от аренды части Байконура
Врач оценил вред съеденной под бой курантов бумажки с новогодним желанием
Переболевших коронавирусом предупредили о риске онкологии
В Госдуме сравнили с метрономом разговор Путина и Байдена
Гинцбург оценил опасность алкоголя для привитых от коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter