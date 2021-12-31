Назван способ определить рак по кончикам пальцев

В Национальной службе здравоохранения Великобритании назвали способ определить рак по изменениям, возникающим на кончиках пальцев. Об этом сообщает Express.

Данный симптом барабанных палочек выражается путем колбовидного утолщения концевых фаланг пальцев кистей руки с характерной деформацией ногтевых пластин в виде часовых стекол. Эксперты отмечают, что подобный признак можно встретить у 35 процентов больных с немелкоклеточным раком легкого и у четырех процентов с мелкоклеточным раком.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» назвала неочевидный признак, который указывает на рак желудка. По словам доктора, симптомом онкологии может быть необычное изменение цвета кожи.

Телемедик заявила, что сигнализировать о злокачественной опухоли в желудке может темно-коричневая полоса на теле. По словам Малышевой, обычно такое пятно можно заметить в области шеи или подмышки.