Малышева назвала неочевидный признак рака желудка

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» назвала неочевидный признак, который указывает на рак желудка. По словам доктора, симптомом онкологии может быть необычное изменение цвета кожи. Выпуск доступен на сайте Первого канала.

Телеврач заявила, что сигнализировать о злокачественной опухоли в желудке может темно-коричневая полоса на теле. По словам Малышевой, обычно такое пятно можно заметить в области шеи или подмышки. «Этот симптом называется [черный] акантоз», — уточнила она.

Ее соведущий, врач-иммунолог Андрей Продеус посоветовал всем, кто заметил у себя такой признак, пройти гастроскопию, чтобы исключить риск онкологии. Также специалист рассказал, что темная полоса на теле может указывать на поликистоз яичников и диабет. Помимо этого, как уточнил врач, такое пятно может быть признаком дерматита.

«Во всяком случае посмотрите на себя. Если в подмышечной области или на шее черная полоса, то не думайте, что вы как-то аномально загорели. Это симптом крайне серьезный», — подчеркнула Малышева.

Ранее телеврач перечислила продукты новогоднего стола, которые нельзя употреблять людям с повышенным артериальным давлением. Доктор сообщила, что гипертоникам необходимо отказаться от продуктов с высоким содержанием соли. К таким, по ее словам, относятся соленые помидоры, соленые огурцы и соленая рыба.